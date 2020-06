Domenica In: anticipazioni e ospiti del 7 giugno. J-Ax, Matano, Arbore e molti altri

Eccoci arrivati alle anticipazioni e agli ospiti di Domenica In del 7 giugno 2020. Chi sarà ospite della Zia Mara? Vediamo di sapere qualcosa di più.

Domenica In: anticipazioni e ospiti della prossima puntata del varietà di Rai 1

Anche questa domenica 7 giugno, Mara Venier sarà al timone di Domenica In nonostante si sia recentemente infortunata cadendo dalle scale e fratturandosi un piede.

Quindi nonostante l’incidente domestico la Zia Mara sarà presente e puntuale come ogni domenica sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo per farci passare qualche ora in allegria. A partire dalle ore 14 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma la Venier sarà pronta ad accogliere nel giorno di festa i suoi ospiti.

J- Ax e Alberto Matano alla corte di Mara Venier domenica 7 giugno 2020

Presenti in studio il rapper J- Ax che molto probabilmente presenterà il suo nuovo singolo, “Una voglia assurda” che ha presentato venerdì 5 giugno alla finalissima di Amici Speciali in cui era ospite. In questa occasione il cantante ha lanciato un appello al Governo chiedendo che la sua categoria non venga dimenticata. Sicuramente tornerà sull’argomento perché tutto il mondo che gira intorno ai cantanti o agli attori è formato da moltissime maestranze che non si possono permettere di non lavorare.

Un altro gradito ospite è il giornalista Alberto Matano che interverrà anche lui in studio. Come saprete, voci di corridoio dei piani alti vogliono Matano alla riconferma de La vita in Diretta ma in solitaria senza Lorella Cuccarini. Sara vero?

Domenica in: tutti gli altri ospiti del 7 giugno 2020

La Zia Mara dunque sarà in studio a dimostrazione della sua grande professionalità e impegno, oltre ai due ospiti citati avrà in collegamento da casa l’attrice comica Luciana Littizzetto, il conduttore televisivo Enzo Miccio e lo showman Renzo Arbore. Quest’ultimo, ex grande amore di Mara Venier parlerà del suo nuovo show su Rai 2 che si chiama Striminzitic show e partirà da lunedì 8 giugno 2020 in prima serata e poi tutti gli altri giorni in seconda.

Luciana Littizzetto, in collegamento da Torino, conclusa la stagione di successo di “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio si racconterà tra vita privata e carriera. Mentre Enzo Miccio, noto ‘wedding designer’ e conduttore televisivo, si collegherà dalla Puglia per parlare di crisi del settore dei matrimoni a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Situazione coronavirus: il punto sull’emergenza sanitaria a Domenica In

Oltre agli ospiti citati ci sarà spazio anche per l’informazione. Infatti come di consueto ci sarà un aggiornamento e si farà il punto sull’emergenza sanitaria in Italia con il professor Le Foche. Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, si collegherà da Cagliari per parlare di vacanze e di turismo in Sardegna.



Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro con Mara Venier il 7 giugno alle 14, subito dopo il TG1 delle 13,30 su Rai1 per una nuova puntata di Domenica in.

continua a leggere sul sito di riferimento