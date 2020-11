Domenica In: anticipazioni e ospiti del prossimo 15 novembre 2020. In collegamento da Los Angeles, Tiziano Ferro

Eccoci arrivati alle anticipazioni e agli ospiti di Domenica in, al cui timone troveremo come sempre la spumeggiante Mara Venier che sarà pronta ad accogliere i suoi ospiti per la undicesima puntata del prossimo 15 novembre 2020. Il contenitore pomeridiano del giorno di festa dell’ammiraglia Rai è pronta ad accogliere due importanti ospiti: Tiziano Ferro e Siniša Mihajlović.

Gli ospiti della puntata numero undici di Domenica in con Mara Venier in onda il prossimo 15 novembre 2020 alle ore 14 su Rai 1

Il prossimo 15 novembre Zia Mara avrà in collegamento dalla sua casa di Los Angeles, Tiziano Ferro che si racconterà in una lunghissima chiacchierata con la padrona di Casa rendendo partecipe il pubblico non solo dei suoi successi musicali ma anche di stralci della sua privata.

Domenica in, all’ undicesima puntata arriva Tiziano Ferro

Zia Mara ha già ospitato in studio il cantante di Latina, riuscendo ad ottenere un ascolto record, dal momento che Ferro è molto amato ed apprezzato. Questo accadeva prima del coronavirus, quindi prima della pandemia che ha condizionato pesantemente la nostra vita.

Ferro sarà in collegamento da Los Angeles, dove vive con i marito e quando da noi saranno le 14,00 – ora di messa in onda di Domenica In – negli Usa saranno le 5 del mattino. Una bella levataccia dunque per Ferro, che si racconterà tra carriera e vita privata.

Il cantautore, con l’amica Mara racconterà il suo mondo, i suoi tormenti, le sue emozioni più intime, le sue fragilità e tutto ciò che trasmette nelle sue bellissime canzoni.

Un mondo quello di Tiziano raccontato alla perfezione nel documentario in distribuzione in questo periodo nella piattaforma di Amazon Prime dal titolo “Ferro“. Tiziano racconterà Ferro, il cantante dai mille successi, applaudito e osannato in tutto il mondo, ma anche Tiziano, l’uomo con le sue fragilità insicurezze e tormenti.

Nel corso della puntata verranno per altro mostrati molti stralci del documentario che sta avendo molti apprezzamenti. Tiziano ha voluto dire su questo lavoro :

“Quando mi è stato proposto questo progetto ho detto sì, ma a patto che non fosse un documentario musicale. Lo volevo fare sporco, antiestetico, imprevedibile. Fuori dai canoni classici di backstage, stadi pieni, brindisi con la band»

Siniša Mihajlović altro ospite di Domenica In il 15 novembre 2020

Altro ospite prestigioso, che stavolta sarà presente in studio da Zia Mara è l’ex calciatore e ora allenatore di calcio, Siniša Mihajlović, che racconterà a Mara non solo le sue vicende sportive, ma anche quelle personali legate alla sua malattia – la leucemia – che ha combattuto con le unghie e con i denti, superandola.

Domenica In: spazio anche per l’informazione sul coronavirus

Anche per questa puntata, Mara Venier si collegherà con il Professor Matteo Bassetti, per essere informati sull’emergenza sanitaria da coronavirus, sull’andamento dei contagi in Italia e sulla pandemia in genere.

Dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma, domenica 15 novembre in diretta Mara Venier ci terrà compagnia sull’ammiraglia Rai dalle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13,30.

