Domenica In: anticipazioni ospiti del 22 marzo del varietà di Rai 1, con collegamenti via Skype

Domenica in: anticipazioni e ospiti della ventottesima puntata del varietà di Rai 1, condotto da Mara Venier. In questi giorni così difficili per il nostro Paese, e per il mondo intero, anche le trasmissioni tv devono fare i conti con l’emergenza sanitaria covid-19. Dopo lo stop della scorsa settimana, domenica 22 marzo alle ore 14 torna l’appuntamento con Domenica in in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 22 marzo 2020

Mara Venier torna in diretta sull’ammiraglia Rai dopo aver ceduto il posto la scorsa domenica al collega Marco Liorni che in breve tempo ha messo su una edizione speciale di Italia Si, con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus a cui hanno preso parte molti volti noti di Rai1, Zia Mara compresa.

Domenica In torna in diretta ma con i collegamenti Skype

Grazie a dei collegamenti, via Skype, torna il nuovo appuntamento di Domenica In, contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Rai che avrà in collegamento appunto, molti ospiti al fine di tenere compagnia alle famiglie italiane che come saprete sono chiuse in casa a causa dell’emergenza sanitaria covid – 19.

Tutti gli ospiti di Domenica In in diretta il 22 marzo 2020

Si parte da Lino Banfi in collegamento da casa sua: l’attore pugliese si racconterà in una lunga chiacchierata con zia Mara. Sarà poi il turno del cantante Gigi D’Alessio che sempre in collegamento dalla propria dimora ci canterà qualche canzone e forse ci darà qualche dettaglio sulla fine della sua storia con Anna Tatangelo, annunciata sui social.

Sarà poi la volta di Renzo Arbore, protagonista di un accorato appello agli italiani dove li implora di restare in casa per evitare la diffusione e il contagio della pandemia. Dal mondo della musica arriva anche Arisa e poi ancora Don Antonio Mazzi nonché amico fraterno di Mara Venier.

A Domenica In arriva Luca Argentero per la presentazione della fiction Rai

Sarà poi in collegamento il bellissimo e sexy attore Luca Argentero per la fiction di Rai 1 “Doc – Nelle tue mani”. Argentero presterà il volto ad Andrea Fanti che perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale e, per la prima volta, si ritrova ad essere non più il medico brillante e autorevole di sempre ma un semplice paziente.

Con una vita amputata di ricordi, l’uomo precipita in un mondo sconosciuto dove i suoi cari sono improvvisamente diventati degli estranei e l’ospedale è l’unico posto in cui si sente veramente a casa. Ispirato alla vicenda del dottor Pier Dante Piccioni.

La regia è affidata a Jan Maria Michelini. Gli interpreti: Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon, Alberto Malanchino

Non mancheranno anche collegamenti con alcune famiglie italiane in casa per l’emergenza Coronavirus.

Appuntamento con Domenica In, il 22 marzo per la 28 esima puntata del varietà condotto da Mara Venier, subito dopo il TG1 delle 13.30.

