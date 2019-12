Domenica In: anticipazioni ospiti del 29 dicembre 2019. Arriva Paolo Fox con le previsioni per il 2020

Ultima puntata dell’anno per Domenica In, il contenitore del dì di festa dell’ammiraglia Rai condotta con estremo successo da Mara Venier, con la regia di Roberto Croce.

Domenica In: ospiti di Mara Venier del 29 dicembre 2019

In questa domenica di fine anno tra gli ospiti non può mancare l’astrologo per eccellenza, Paolo Fox. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi, l’astrologo leggerà e ci racconterà il suo Zodiaco con 12 Vip. Quale sarà il segno più fortunato? E quello un po’ meno? E chi avrà più successo in amore? Ma il carico di ospiti di Domenica In conterà anche sulla presenza di:

Lo chef Gianfranco Vissani,

L’attore e grande amico di zia Mara (nonché ex marito) Jerry Calà,

Il cantautore Enrico Nigiotti,

E la grande Sandra Milo

Il Musical ‘Priscilla’ in questo momento in Italia.

Domenica In: i vip presenti in studio per lo Zodiaco di Paolo Fox

La 16° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 29 dicembre su Rai 1, alle 14, subito dopo il TG1 delle 13.30, avrà come ‘fil rouge’ il noto astrologo Paolo Fox e 12 personaggi famosi in rappresentanza dei 12 segni dello zodiaco.

Tra loro: Giancarlo Magalli, Elisabeta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paoloantoni, Sal Da Vinci, Martufello.

Ampio spazio dunque all’astrologia e alle attesissime previsioni per il 2020 di Paolo Fox.

Oltre all’ampia pagina dedicata all’astrologia, ci sarà anche uno spazio culinario curato dallo chef Gianfranco Vissani che sarà intento a preparare alcuni piatti per il cenone di fine anno all’insegna del risparmio.

Dopo l’astrologia e la cucina arrivano l’allegria e la musica di Jerry Calà ed Enrico Nigiotti a Domenica In

In puntata arriveranno anche la musica e la simpatia di Jerry Calà che canterà un mix di successi di Lucio Battisti, mentre Enrico Nigiotti si esibirà con alcuni brani tratti dal suo ultimo album ‘Cenerentola e altre storie’.

Sandra Milo in una lunga intervista a Domenica In

L’ attrice ed opinionista Sandra Milo, sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier nella quale parlerà della sua carriera, dei suoi amori e del profondo affetto che la legava al regista Federico Fellini.

Ed infine, la compagnia del musical “Priscilla”, in queste settimane in tour per l’Italia, si esibirà in studio con i brani ‘It’s raining man’ e ‘Colors of my world’.

Appuntamento con Domenica In il 29 dicembre 2019, alle ore 14 su Rai 1.

continua a leggere sul sito di riferimento