domenica-in,-da-achille-lauro-a-carlo-conti:-gli-ospiti-di-oggi-domenica-11-maggio

(Adnkronos) – Oggi, domenica 11 maggio, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda un nuovo appuntamento di ‘Domenica In’ condotto da Mara Venier. Ecco chi sono gli ospiti.

Achille Lauro sarà ospite in studio per raccontare il suo percorso artistico e il successo di questi ultimi anni per poi esibirsi con ‘Incoscienti giovani’, il brano presentato al Festival di Sanremo 2025, e ‘Amor’ uscito da pochi giorni e già in testa alle classifiche. Poi, Iva Zanicchi si racconterà tra carriera e vita privata oltre che a presentare il suo nuovo singolo ‘Dolce far niente’ insieme ai Deejay A-Clark e Vinny.

Carlo Conti sarà il super ospite, protagonista di un’intervista nella quale racconterà i momenti più importanti della sua vita, dai primi successi in Rai fino all’ultimo Festival di Sanremo. Tornerà anche il tenore Vittorio Grigolo che si esibirà con il brano ‘Ave Maria’ di Shubert e con ‘Mamma’, il brano scritto da Beniamino Gigli nel 1939 e che dedicherà a tutte le mamma in occasione della Festa della mamma. Sal Da Vinci si esibirà con due suoi brani, ‘Rossetto e caffè’, che ha già vinto un Disco di Platino, e ‘L’amore e tu’, che presenterà in anteprima proprio a Domenica in.

L’attrice Valeria Golino e il regista Mario Martone presenteranno il film ‘Fuori’, ispirato alla vita della scrittrice Goliarda Sapienza, al cinema dal prossimo 22 maggio e che rappresenterà l’Italia al prossimo Festival del cinema di Cannes. Infine Andrea Cusumano, oftalmologo e docente presso l’Università di Tor Vergata a Roma, parlerà di alcuni importanti progressi scientifici in ambito oculistico.