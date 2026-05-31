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Domenica In, Enrico Brignano e la commozione: “Ho 60 anni, ormai piango sempre…”
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Domenica In, Enrico Brignano e la commozione: “Ho 60 anni, ormai piango sempre…”

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(Adnkronos) – “Ho 60 anni, ormai mi commuovo sempre…”. Enrico Brignano fatica a trattenere le lacrime a Domenica In oggi, 31 maggio. L’attore, ospite di Mara Venier nell’ultima puntata del programma di Raiuno, si emoziona davanti alle immagini che scorrono sullo schermo. “Enrico, ma così?”, chiede Mara Venier quasi incredula. Nella clip, Brignano è in compagnia della moglie Flora Canto e delle figlie. “Anche quando arriva la bolletta della luce e vedo che è più bassa, mi commuovo. Poi magari scendo a fare benzina e mi passa la commozione, arriva l’arrabbiatura…”, dice. “Attorno ai 50 anni pensavo che sarei rimasto solo e non avrei avuto figli. Poi, ho trovato la donna giusta”, racconta ricordando ‘la svolta’. “Con Flora ci siamo conosciuti ad un provino. Era la donna giusta, la mamma è sempre giusta…”, dice. “Mi mancano sempre quando non sono con loro: ora, appena finisce la puntata, mi rimetto in macchina e torno al mare dalla famiglia”. 

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