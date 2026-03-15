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DALL'ITALIA E DAL MONDO

Domenica In, la dedica a Enrica Bonaccorti: oggi domenica 15 marzo

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(Adnkronos) –
‘Domenica In’ torna oggi, domenica 15 marzo, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier. L’apertura della puntata sarà dedicata a Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì scorso all’età di 76 anni. Mara Venier e Alberto Matano le renderanno un affettuoso omaggio, ricordando la grande artista, amica e collega.  

Ampio spazio poi alla musica d’autore: Riccardo Cocciante ripercorrerà i momenti più intensi della sua straordinaria carriera e offrirà al pubblico un’esibizione al pianoforte sulle note di ‘Ho vent’anni con te’, brano che dà il titolo al suo nuovo album di inediti.  

Per il cinema sarà ospite Virginia Raffaele, protagonista insieme a Fabio De Luigi del film ‘Un bel giorno’, diretto dallo stesso De Luigi, nelle sale dal 5 marzo.  

Reduce dal suo secondo Festival di Sanremo tra i Big, Leo Gassmann presenterà ‘Naturale’, il brano portato quest’anno sul palco dell’Ariston.  

L’attore comico Peppe Iodice, tra i protagonisti della nuova edizione di Stasera tutto è possibile su Rai 2, presenterà invece il film ‘Mi batte el corazon’, diretto da Francesco Prisco e in arrivo al cinema dal 19 marzo.  

Nel consueto spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno insieme i principali fatti della settimana. Infine, Pino Strabioli, regista e conduttore, ripercorrerà alcuni episodi significativi dei 50 anni di storia di Domenica In, mentre Teo Mammucari intratterrà il pubblico con la sua ironia e con il gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’. 

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