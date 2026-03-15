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Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: “Sei un pirla”
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Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: “Sei un pirla”

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(Adnkronos) – “Tu sei un pirla”. Alla fine, Mara Venier si arrabbia con Teo Mammucari sui titoli di coda della puntata di Domenica In oggi, 15 marzo 2026. La conduttrice, in chiusura di trasmissione, si congeda dal pubblico al termine di un pomeriggio toccante, caratterizzato dall’ampio spazio dedicato al ricordo di Enrica Bonaccorti, scomparsa recentemente all’età di 76 anni. Nel finale, Mara Venier chiama davanti alle telecamere uno dei cameraman, in Rai da 40 anni: “In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani – dice commossa-. Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per l’azienda. Mi mancherai tantissimo… Non potevo non farlo…”. 

 

Mentre Mara Venier parla, ecco l’entrata in scena di Teo Mammucari. Il comico, uno dei co-conduttori dell’edizione 2025-2026, esibisce il cartello utilizzato come ‘gobbo’ per il saluti finali: “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”. Mammucari non si limita però ad esibire il cartello, lo usa per coprire il volto di Pino Strabioli tra le risate generali in un momento di commozione. Il siparietto, prevedibilmente, non incontra i favori della conduttrice: “Domenica In è anche questo… Racconta musica, intrattenimento…”, dice Venier, prima di accorgersi del cartello posizionato in modo ‘anomalo’. “Tu sei un pirla perché non capisci i momenti”, dice Venier strappando il cartello dalle mani di Mammucari. “Ci vediamo domenica prossima… ma non si può…”. 

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