domenica-in,-milly-carlucci:-“anche-totti-allo-speciale-per-ballando”

(Adnkronos) – Francesco Totti a Ballando con le Stelle? L’ex capitano della Roma sarà tra gli “amici” che parteciperanno allo Speciale per i 20 anni della trasmissione. “Siamo arrivati a vent’anni di Ballando con le Stelle e li celebreremo con tanti amici”, dice Milly Carlucci a Domenica In. “Ci saranno Emanuele Filiberto, Gabriel Garko, Federica Pellegrini, Wanda Nara, Bianca Guaccero, Nathalie Guetta, Federica Nargi. Verrà Hoara Borselli, la prima vincitrice 20 anni fa… Arriveranno anche nuovi amici, tipo Francesco Totti: viene a festeggiare Ballando, quello che succederà lo vedrete, aspettate la puntata… Totti ballerà? Bocca cucita, sono con una zip da qui a qua”, la risposta a Mara Venier.

“Questa volta il casting dei maestri è pubblico. Siamo arrivati a 10 aspiranti maestri, che saranno in coppia con 10 maestri storici di Ballando con le Stelle: ci sarà una gara, chi vince sarà nel cast dell’anno prossimo”, spiega la conduttrice. “Arrivano ragazzi dicendo ‘io ero piccola, facevo le elementari'”, quando c’erano le prime edizioni del programma. “Ora i ragazzini scelgono di guardare Ballando, non sono solo costretti dalle donne: prima chiedevano il selfie per la nonna, ora lo chiedono per loro”.