Domenica In non va in vacanza: Mara Venier torna su Rai1 con “il meglio di”

Mara Venier e la sua Domenica In non vanno in vacanza. Proprio così la zia Mara, la più amata dagli italiani (e non solo) è pronta a tenere compagnia ancora a lungo i telespettatori di Raiuno visto che da domenica 5 luglio va in onda “Il meglio di Domenica In”. Un appuntamento assolutamente da non perdere!

Mara Venier, Domenica In “il meglio di” in onda su Raiuno

La Domenica In di Mara Venier è pronta a tornare nuovamente su Raiuno. Attenzione non si tratta di nessuna nuova puntata, ma la Rai contando sull’affetto incondizionato del pubblico ha deciso di trasmettere da domenica 5 luglio “il meglio di” questa edizione che tanto successo e soddisfazioni hanno regalato alla conduttrice veneta.

La Zia Mara, infatti, si è riconfermata la regina incontrastata della domenica televisiva registrando ascolti da record. Nessuna è come lei e per questo mamma Rai ha puntata su una sorta di collage dei momenti più belli ed emozionati di questa lunghissima edizione 2019-2020 del contenitore domenicale. Ogni settimana a partire dalle ore 14.00 fino alle 16.00, infatti, assisteremo a “Domenica In – Il meglio di”, una sorta di best of per rivivere alcune delle interviste più belle che le Venier ha realizzato ai tantissimi e prestigiosi ospiti.

Domenica In – Il meglio di, ospiti di Mara Venier

Per la prima puntata del 5 luglio 2020 di “Domenica In – Il meglio di“, Mara Venier tornerà in video con le bellissime interviste realizzate a Carlo Verdone, Patty Pravo, Isa Barzizza e Alessandro Siani.

Nelle prossime puntate, invece, possiamo già anticiparvi quelli che saranno gli ospiti protagonisti delle varie interviste che terranno compagnia ai telespettatori fino a domenica 26 luglio per un’estate Maravigliosa! Tra i protagonisti delle prossime puntate: gli artisti Tiziano Ferro e Gianna Nannini, ma anche l’attore e comico Giorgio Panariello. E ancora le amiche Loretta Goggi e Romina Power, l’attrice Giovanna Ralli, il trapper Achille Lauro e il regista e attore Christian De Sica.

Naturalmente questi sono solo alcuni dei nomi degli ospiti delle interviste de il meglio di Domenica in in onda da domenica 5 luglio 2020 su Rai1.

