domenica-in-oggi-8-febbraio,-gli-ospiti-di-mara-venier

(Adnkronos) – Torna oggi ‘Domenica In’, il programma condotto da Mara Venier su Raiuno. Appuntamento oggi 8 febbraio alle 14 per una nuova puntata tra cinema, musica e attualità con un lungo elenco di ospiti. 

In studio arriverà l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales che si racconterà – tra carriera e vita privata, caratterizzata dalla fine del rapporto con Raoul Bova – in un’ampia intervista con Mara Venier. Antonio Albanese e Giuseppe Battiston interverranno per presentare il film ‘Lavoreremo da grandi’, diretto dallo stesso Albanese, nelle sale in questi giorni. 

Ampia pagina dedicata alla musica. Mika sarà in collegamento da Rouen in Francia per annunciare le nuove date del suo attesissimo tour europeo che farà tappa anche in Italia. In studio, i Tiromancino si esibiranno con il singolo ‘Gennaio 2016’, che ha anticipato il nuovo album appena pubblicato ‘Quando meno me lo aspetto’. 

Si avvicina Sanremo 2026 e non mancherà uno spazio dedicato al Festival con le esibizioni di Marco Carta, Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Gian Pieretti, Tiziana Rivale, Valerio Scanu, pronti a reinterpretare alcuni dei brani più amati che sono stati protagonisti sul palco dell’Ariston. 

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica in collegamento. Enzo Miccio racconterà la storia d’ amore tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly che con il loro matrimonio hanno fatto sognare una generazione intera. Infine, non mancherà il momento dedicato al divertimento con Teo Mammucari, protagonista del gioco ‘La cassaforte di Domenica In’. 

