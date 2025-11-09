domenica, 9 Novembre , 25

Domenica In, oggi domenica 9 novembre: gli ospiti di Mara Venier

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Domenica In’, condotto da Mara Venier, in onda oggi, domenica 9 novembre, alle ore 14.00 su Rai 1. Una puntata ricca di ospiti dal mondo della musica, del cinema e dell’attualità, con la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra i momenti più attesi, l’intervista a Nino D’Angelo, che si racconterà a cuore aperto. Sarà in studio con il figlio Toni, regista del film ’18 giorni’ dedicato alla storia dell’artista, di cui verranno mostrate alcune clip in anteprima. 

Per lo spazio dedicato al cinema, Luca Argentero e Valentina Lodovini presenteranno il film ‘Una famiglia sottosopra’, diretto da Alessandro Genovesi. Inoltre, Gianluca Gazzoli anticiperà i dettagli di ‘Sanremo Giovani’, che condurrà dall’11 novembre su Rai 2. L’attualità sarà al centro del dibattito con Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica (in collegamento da Milano), che insieme a Tommaso Cerno commenteranno la notizia della settimana. Interverrà anche lo scrittore Massimo Gramellini per parlare del suo nuovo libro, ‘L’amore non ha un perché, l’amore è il perché’. 

La musica vedrà protagonista Andrea Sannino, che si esibirà con il brano ‘A Signora’, e Matteo Bocelli, che canterà il suo nuovo singolo ‘Più veloce della luce’. A completare la puntata, i momenti con i co-conduttori: Teo Mammucari con il gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’ e Enzo Miccio con un omaggio all’icona della musica italiana, Mina. 

