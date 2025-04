domenica-in,-ospiti-oggi-domenica-20-aprile:-pasqua-in-diretta-con-mara-venier

(Adnkronos) –

Pasqua a Domenica In. Oggi, domenica 20 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 32ma puntata del talk show della domenica condotto da Mara Venier. Numerosi gli ospiti che interverranno in studio durante la puntata in onda nel giorno di Pasqua.

Nino Frassica racconterà alcuni momenti divertenti legati alla sua lunga carriera di comico oltre a presentare il suo nuovo show ‘Festivallo’, che andrà in onda in seconda serata su Rai2 da martedì 29 aprile. Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi si racconteranno tra vita e lavoro, sino al bellissimo rapporto che le unisce.

Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, presenterà il nuovo singolo ‘Mi rituffo nella notte’, pubblicato il 18 aprile. Carmen Russo, che si è classificata seconda nello show ‘Ne vedremo delle belle’ condotto da Carlo Conti, si racconterà tra carriera e vita privata, toccando alcuni temi a lei cari, come il suo ruolo di mamma e il rapporto che la lega da oltre 40 anni al marito Enzo Paolo Turchi.

Claudia Koll sarà in studio per presentare il suo nuovo libro ‘Qualcosa di me’, mentre Roberto Da Crema, il celebre baffo divenuto famoso per le sue televendite, racconterà la sua vita fatta di successi ma anche di momenti difficili e dolorosi. Il mago Silvan proporrà una delle sue strabilianti magie con un numero da grande illusione ed infine il cantautore bolognese Marcello Romeo, si esibirà con un brano di Ron, intitolato ‘Almeno pensami’ e scritto nel 1987 dall’indimenticabile Lucio Dalla