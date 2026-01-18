domenica, 18 Gennaio , 26

‘Domenica In’, Sanremo e la musica protagonisti nella puntata di oggi

(Adnkronos) – Sanremo e la musica protagonisti oggi, domenica 18 gennaio, a Domenica In, nella nuova puntata del programma condotto da Mara Venier su Raiuno dalle 14 alle 17.10. Nella trasmissione di oggi, è prevista la la partecipazione di tanti artisti che hanno segnato la storia della kermesse musicale.  

In studio si esibiranno con i loro celebri brani Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. A commentare aneddoti e ricordi, interverranno come opinionisti Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio. E ancora Alexia, vincitrice del Festival di Sanremo 2003 con ‘Per dire di no’, proporrà un medley dei suoi più grandi successi. 

Il direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr., figlio di Sophia Loren, e il tenore Pasquale Esposito, presentano ‘Celebrando Sophia Loren’, le due serate-evento in programma al Teatro Augusteo di Napoli il 21 e 22 febbraio. Serena Autieri, attrice e cantante e già co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2003 al fianco di Pippo Baudo, si racconta a Mara Venier, ripercorrendo momenti di carriera e vita privata. L’artista porta inoltre sul palco il brano ‘Sparkling Diamonds’, tratto dal musical ‘Moulin Rouge’, che la vedrà protagonista dal prossimo 29 gennaio.  

Per l’approfondimento di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana insieme a Giovanna Botteri e Salvo Sottile. Non manca il momento dedicato al gioco con Teo Mammucari, protagonista dell’appuntamento con ‘La cassaforte di Domenica In’. 

