Domenica Live, anticipazioni e ospiti 21 febbraio 2021: Annalisa Minetti e Floriana Secondi

A Domenica Live, secondo le anticipazioni sugli ospiti del 21 febbraio 2021, arriveranno in studio da Barbara d’Urso, per una nuova ed emozionante intervista, Annalisa Minetti e Floriana Secondi. Di cosa si parlerà in puntata? Quali saranno gli argomenti trattati? Ecco tutte le news.

Domenica Live ospiti: da Annalisa Minetti a Floriana

Nello studio di Barbara d’Urso per la nuova puntata di Domenica Live farà ritorno l’amatissima Annalisa Minetti. La cantante è già stata più volte ospite della trasmissione di Canale 5. A Barbara d’Urso ha raccontato gli sviluppi in merito alla sua malattia, ma anche le sue paure nella crescita dei figli e le sue grandi gioie. La Minetti sarà presente nel salotto pomeridiano insieme alla seconda figlia. Sarà dunque un momento molto dolce e tenero in cui il pubblico conoscerà la piccola dopo aver appreso, anni fa, della sua nascita proprio nello stesso studio.

Spazio poi a Floriana Secondi che pare aver fatto pace con il padre del figlio. Tutta la famiglia riunita sarà dunque in studio al fianco di Barbara d’Urso per raccontare questo momento felice. Floriana ha dato spettacolo qualche giorno fa a Pomeriggio 5 perché furiosa per aver perso l’opportunità di poter andare all’Isola dei Famosi 2021.

Tutti gli altri ospiti di Barbara d’Urso

Nell’ultima puntata settimana di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso, svelando qualche anticipazione su Domenica Live, oltre alla presenza di Annalisa Minetti e Floriana, ha parlato della presenza di una rivelazione choc sulla morte di Luigi Tenco.

A distanza di anni pare vi saranno sviluppi che lasceranno tutti a bocca aperta. Cosa accadrà? In questi ultimi giorni si sta parlando molto della morte di Tenco. Ci sono voci che si susseguono sul web e si rincorrono. Affermazioni e smentite. Il giallo sembra sempre più infittirsi.

Per finire Barbara d’Urso festeggerà gli ottant’anni di Little Tony insieme a tutta la famiglia dell’artista. Insomma in studio si apriranno le danze per un evento così importante.

continua a leggere sul sito di riferimento