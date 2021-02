Domenica Live, anticipazioni e ospiti 7 febbraio 2021: il ricordo di Pietro Taricone

Cosa accadrà a Domenica Live secondo le anticipazioni sugli ospiti di di domenica 7 febbraio 2021? Cosa ha preparato Barbara d’Urso per i telespettatori di Canale 5? Da un paio di settimane si parla, in puntata, di una bellissima storia d’amore senza tempo. I due protagonisti torneranno nel salotto tv di Canale 5 per i preparativi per le nozze. Spazio poi al ricordo e omaggio a Pietro Taricone con molti dei protagonisti del primo Grande Fratello.

Domenica Live anticipazioni e ospiti: da Dora e Cristian alla famiglia Villa

Dora Moroni e Cristian saranno, per la terza settimana consecutiva, protagonisti indiscussi della nuova puntata di Domenica Live. Barbara d’Urso ha deciso di seguire passo dopo passo i preparativi per le nuove nozze e raccontare così in diretta la loro meravigliosa storia d’amore per far sognare le telespettatrici.

Ad un passo da San Valentino, dunque, la conduttrice tenterà di far breccia nei cuori dei telespettatori più romantici mostrando loro le prime prove d’abito, ma anche come, l’amore, non abbia età e come ci si possa ritrovare più uniti che mai anche dopo aver creduto che tutto era finito.

Successivamente tornerà in studio Manuela Villa. Da quanto abbiamo appreso settimana scorsa sono emersi numerosi figli di Claudio Villa in ogni parte del mondo. Alcuni, però, abitano in Italia, ma, a quanto pare, già a suo tempo hanno detto di non voler conoscere Manuela e non voler apparire in televisione.

Le indagini di Ezio Denti stanno comunque proseguendo per cercare di individuare tutta la prole del famosissimo artista. L’investigatore pare aver già rintracciato qualche figlio. Domenica, nel tardo pomeriggio, scopriremo dunque le ultime novità sul caso.

Il ricordo di Pietro Taricone con gli ex del GF 1

Come anticipato da Barbara d’Urso durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, a Domenica Live, il 7 febbraio 2021, verrà omaggiato Pietro Taricone. L’ex protagonista della prima edizione del padre di tutti i reality, durante questa settimana, avrebbe compiuto 46 anni.

Per ricordarlo, dopo la sua prematura scomparsa, nello studio del contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset, arriveranno alcuni protagonisti della prima edizione del Grande Fratello. Quali aneddoti racconteranno su Taricone?

Per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 17:10 circa, subito dopo la puntata de Il Segreto.

