Annuncio choc di Barbara d’Urso. Settimana prossima, ovvero nella puntata del 20 settembre 2020, a Domenica Live, Cristiano Malgioglio ballerà e canterà Jerusalema, uno dei tormentoni di questa estate. Malgioglio parteciperà così al contest Domenica Like che riprenderà con la sua esibizione. Cosa accadrà?

Cristiano Malgioglio a Domenica Live: l’attesa performance

Settimana prossima tornerà a Domenica Live il torneo in cui i Vip si misurano con alcune performance choc legate all’interpretazione, al canto e al ballo. Come i fan di Barbara d’Urso ricorderanno, nella scorsa edizione del programma pomeridiano di Canale 5 ne abbiamo viste delle belle. Quali? Ebbene Alessandra Mussolini e il mambo, ma anche Guendalina Tavassi insieme a Filippo Nardi in Grease. Altre?

Ebbene Giovanni Ciacci si è trasformato in Elsa di Frozen. Francesca Cipriani, invece, in Madonna mentre Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno dato vita a La Bella e la Bestia.

Questi solo per citarne alcuni. Barbara d’Urso ci ha però regalato vere e proprie perle trash capaci di farci sorridere e di rimanere nella storie dei meme per i social.

Cosa ci aspetterà ora? La nuova stagione di Domenica Like pare partire con il botto. Cristiano Malgioglio ha accettato l’invito dell’amica e padrona di casa e per l’occasione canterà e ballerà Jerusalema.

Sì avete capito bene, il tormentone di questa estate 2020. Barbara d’Urso ha poi assicurato di volersi unire all’amico nel ballo di questa amatissima canzone.

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio: insieme per il nuovo GF

Non sarà questa l’unica volta che vedremo in tv, insieme, Barbara d’Urso con Cristiano Malgioglio. A meno di altre ospitate del cantante a Domenica Live, Pomeriggio 5 o Live Non è la d’Urso, ciò che è certo è che insieme daranno vita al nuovo GF per non famosi.

Entrambi hanno confermato che presto ritorneranno a dar vita al padre di tutti i reality, la prima nelle vesti di conduttrice, il secondo in quelle di opinionista. L’appuntamento con le loro stravaganze è solo rimandato. Ora toccherà a signorini, poi, anno prossimo, ritorneranno pronti, più che mai, a ridere insieme e a intrattenere i telespettatori.

continua a leggere sul sito di riferimento