Domenica Live: Giacomo Urtis rifiuta l’invito di Mario Ermito per andare a mangiare fuori? | Video Mediaset

A Domenica Live Giacomo Urtis ha rifiutato l’invito di Mario Ermito per andare a mangiare fuori? L’attore, in conclusione della chiacchierata ha invitato lui, Francesca Cipriani, Lory Del Santo e Barbara d’Urso, ma Urtis si è tirato indietro. Cosa è accaduto in studio? Ecco i video Mediaset. La conduttrice del programma di Canale 5 ha cercato di far fare pace a Ermito e alla Cipriani dopo la diffida del primo a quest’ultima. La discussione si è accesa, ma alla fine non si è capito come andranno le cose fra i tre … . Eppure il selfie se lo sono scattati tutti insieme. Indizio di pace?

