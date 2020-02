Ecco dove rivedere la puntata integrale di Domenica Live di oggi, 23 febbraio 2020. Barbara d’Urso ha ospitato: Elena Morali per parlare della sua notte choc, Fabrizia De André e Francesca De André per cercar di far fare loro pace, anche se invano. Spazio anche ad Eleonora Giorgio e Massimo Ciavarro. Per finire vi è stato il balletto di Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Ecco il video Mediaset.

