Domenica Live ospiti 19 gennaio 2020: la famiglia di Salvo Veneziano e Paola Caruso

A Domenica Live saranno ospiti della puntata del 19 gennaio 2020 alcuni componenti della famiglia di Salvo Veneziano del GF Vip 4 e Paola Caruso. Oltre a loro tanti altri personaggi approderanno nel salotto di Barbara d’Urso. Ecco tutte le anticipazioni sul contenitore pomeridiano di Canale 5 in onda dalle 17:20 circa.

Domenica Live ospiti 19 gennaio 2020: la busta choc sulla squalifica di Salvo, Paola Caruso e il padre di Luigi Mario Favoloso

Come annunciato da Barbara d’Urso nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, nel salotto di Domenica Live arriveranno: la famiglia di Salvo Veneziano, squalificato dal GF Vip 4, Paola Caruso con il figlio e il padre di Luigi Mario Favoloso.

Barbara d’Urso mostrerà documenti choc in merito al caso riguardante la squalifica dal reality condotto da Alfonso Signorini di Salvo Veneziano. Di quanto accaduto si parlerà in studio con la famiglia dell’ex concorrente per aver modo di spiegare a tutti il comportamento del pizzaiolo siciliano che teneva moltissimo a rientrare nella casa più spiata d’Italia e a far bella figura.

Spazio poi a Paola Caruso. La showgirl approderà in studio insieme a Michelino, il figlioletto per parlare, finalmente, del presunto riavvicinamento con il padre del piccolo nonostante quanto accaduto in passato. Paola, però, risponderà anche ai nuovi attacchi di Moreno Merlo. L’ormai ex fidanzato si è scagliato nuovamente contro di lei sui social anche dopo averla vista entrare nella casa del GF Vip 4 per parlare con Ivan Gonzalez.

Per comprendere meglio, poi, cosa è accaduto a Luigi Mario Favoloso, Barbara d’Urso parlerà con il padre del giovane. Ormai non si tratta più di scomparsa, ma di allontanamento volontario. Come già documentato dalla stessa d’Urso Favoloso si è messo in contatto con la redazione di Pomeriggio 5 annunciando dove si trovava e chiedendo di non rivelare il luogo.

Domenica Live ospiti 19 gennaio 2020: un segreto choc e un nuovo cambio look

Cosa succederà ancora? Barbara d’Urso ha parlato di un segreto choc, ma non ha voluto rivelare nulla di più. I più curiosi dovranno sintonizzarsi su Canale 5 per seguire la puntata e scoprire a cosa si riferiva la conduttrice.

Spazio, infine, al nuovo cambio look choc. Dopo la trasformazione di Enrica Bonaccorti in Elettra Lamborghini, si arriverà al cambio look di Floriana Secondi. Giovanni Ciacci la farà diventare una vera lady inglese, anzi, una vera e propria principessa. Secondo le anticipazioni, infatti, l’ex vincitrice del GF vestirà i panni di Kate, la moglie di William d’Inghilterra.

