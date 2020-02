Domenica Live ospiti 2 febbraio 2020: Paola Caruso, Floriana Secondi e Francesca Cipriani

Quali saranno per la nuova puntata di Domenica Live, gli ospiti che entreranno nello studio di Barbara d’Urso domenica 2 febbraio 2020? Il programma di Canale 5 prenderà il via, come ormai di consueto, alle 17:20 e vedrà come protagoniste tre donne molto amate dal pubblico dell’ammiraglia ovvero: Paola Caruso, Floriana Secondi e Francesca Cipriani. Sarà però proprio quest’ultima a lasciare tutti a bocca aperta. Perché? Ecco tutte le anticipazioni.

Domenica Live ospiti 2 febbraio 2020: Paola Caruso contro Floriana Secondi e viceversa

Come annunciato da Barbara d’Urso durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, domenica prossima vedremo il terzo atto della lite fra Floriana Secondi, Paola Caruso e i rispettivi ex fidanzati.

Per comprendere meglio dobbiamo ricapitolare cosa è successo in precedenza. Proprio durante un pomeriggio televisivo infrasettimanale, infatti, Paola Caruso, ospite in studio da Barbara d’Urso, e Floriana Secondi hanno iniziato a litigare. L’ex gieffina ha detto di aver numerose cose da dire sull’ex Bonas aggiungendo che alcune di essere erano anche gravi. Da lì si è giunti allo scontro di domenica scorsa in cui Floriana e Paola si sono scontrate in studio mentre i loro rispettivi ex urlavano le loro ragioni da due posti separati ed erano in collegamento.

Una settimana fa, però, nel caos generale in studio, si è capito ben poco delle accuse reciproche. Floriana e Moreno hanno però accusato pesantemente Paola Caruso. La lite fra di loro è proseguita poi sui social.

Ecco perché domenica 2 febbraio 2020 andrò in onda un nuovo scontro. Riusciranno Floriana e Paola a chiarirsi? Cosa diranno poi Floriana e Moreno? Quali altre notizie racconteranno sulla showgirl?

Domenica Live ospiti: Gerardina Trovato e il cambio look choc

Spazio poi, dopo l’intervista rilasciata a Live Non è la d’Urso, a Gerardina Trovato che ha raccontato, in prima serata, i suoi problemi economici e non solo.

Barbara d’Urso ha promesso di aiutarla e di darle modo di raccontare tutta la sua vicenda.

La domenica pomeriggio terminerà poi con il sorriso. Dopo Floriana Secondi che è diventata Kate d’Inghilterra, dopo la mamma di Paolo Ciavarro che si è trasformata nella bomba sexy dei cartoni animati, ecco che Francesca Cipriani farà un cambio look choc.

Cosa ha pensato Ciacci per la bombastica conduttrice de La Pupa e il Secchione e viceversa?

Ebbene la Cipriani sarà trasformata in Barbara Alberti, la concorrente del GF Vip 4 contro cui si è duramente scagliata più volte ricordando anche una loro precedente lite ed andando a far riemergere antiche ruggini.

continua a leggere sul sito di riferimento