Domenica Live, ospiti 26 gennaio 2020: scontro fra Floriana e Paola Caruso

Quali saranno i vip che approderanno nel salotto di Domenica Live come ospiti della puntata in onda dalle 17:20 del 26 gennaio 2020? Chi avrà l’onore di essere intervistato da Barbara d’Urso? Ebbene la conduttrice ha annunciato la presenza di un incontro scontro a quattro perché in studio approderanno Floriana Secondi e Paola Caruso con i rispettivi ex fidanzati.

Domenica Live ospiti: Floriana contro Paola Caruso

Dopo le rivelazioni durante Pomeriggio 5, ma soprattutto dopo la guerra che si è scatenata su Instagram, come annunciato da Barbara d’Urso, domenica pomeriggio, a Domenica Live, vi sarà uno scontro fra: Paola Caruso, Floriana Secondi, Moreno Merlo e Daniele Pompili.

Come mai? Ebbene qualche pomeriggio fa Paola Caruso e Floriana si sono scontrate dicendosene di tutti i colori. Floriana ha detto che Paola non l’ha mai salutata, ma soprattutto entrambe hanno fatto ipotesi sulle liti reciproche con i vari ex. Oltre a ciò pare che Paola abbia fatto alcune Stories con Daniele, ex di Floriana, e che quest’ultima sia amica di Moreno Merlo.

Proprio Floriana ha detto di essere a conoscenza di diverse cose e di essere pronta a parlare e a raccontare tutta la verità.

Cosa accadrà dunque?

Domenica Live ospiti: il caso Favoloso e la pace in famiglia delle Henger

In attesa dell’arrivo in studio di Luigi Mario Favoloso a Live Non è la d’Urso, nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso tornerà il padre dell’ex di Nina Moric insieme alla zia del giovane. Di cosa si parlerà? Del suo allontanamento da Napoli e di tutte le polemiche che si sono scatenate in questi giorni.

Sempre per parlare di famiglie, infine, Barbara d’Urso si occuperà di far far pace a Eva Henger, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Chi riuscirà? Dopo l’appello di Eva la figlia ed il fidanzato torneranno in studio per incontrarsi tutti insieme e tentare di avviare nuovamente un dialogo. Come andrà a finire? Mercedesz avrà anche modo di incontrare, dopo tempo, la sorellina più piccola.

Cosa ne sarà del cambio look choc? Barbara d’Uso ne ha confermata la presenza, ma non ha annunciato i protagonisti. Insomma sarà una sorpresa!

