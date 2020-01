Domenica Live, ospiti oggi 12 gennaio 2020: Nina Moric parla di Luigi Mario Favoloso

Quali saranno, nella nuova puntata di Domenica Live, gli ospiti che approderanno nello studio di Barbara d’Urso il 12 gennaio 2020? Ecco tutte le anticipazioni sul contenitore pomeridiano in onda, su Canale 5, a partire dalle 17:20 circa, per la prima puntata del nuovo anno. La conduttrice intervisterà, in esclusiva, Nina Moric per quanto riguarda la misteriosa scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Tanti gli ospiti in studio e grandi novità. In primis arriverà il cambio di look choc.

Domenica Live ospiti 12 gennaio 2020: parla Nina Moric

Nel nuovo appuntamento con Domenica Live, in onda domenica 12 gennaio 2020, Barbara d’Urso intervisterà la bellissima Nina Moric. Per la prima volta in televisione la showgirl parlerà della strana scomparsa dell’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, sparito nel nulla dal 29 dicembre scorso dopo una violenta lite con lei.

In questi giorni diversi siti, giornali e trasmissione televisive si sono occupate del caso riguardante la scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Da un primo allarme generale si è passati, però, ad una scarsa fiducia su quanto stesse accadendo e sulle dichiarazioni dei vari protagonisti. Ieri sera a Quarto Grado, ad esempio, Gianluigi Nuzzi ha espresso tutte le perplessità anche alla madre del giovane ed ex protagonista del GF.

Domenica Live ospiti 12 gennaio 2020: la figlia di Al Bano

In studio arriverà anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che racconterà il dolore vissuto per la perdita di nonna Jolanda.

La mamma di Al Bano verrà ricordata attraverso filmati e diversi ricordi di famiglia.

Domenica Live ospiti e anticipazioni: buste choc e cambio look choc

Fra buste choc e documenti esclusivi, soprattutto in merito al Grande Fratello Vip e ai suoi protagonisti, arriverà un cambio di look choc. Chi saranno i protagonisti?

Ebbene grazie alla presenza di Giovanni Ciacci, in attesa dell’arrivo del secondo torneo di Domenica Alive, ci si riposerà un po’ guardando quest’ultimo all’opera con un cambio look pronto a lasciare tutti a bocca aperta.

La prima cavia, per questo esperimento, sarà Enrica Bonaccorti. Quest’ultima cambierà il suo look radicalmente e si trasformerà in Elettra Lamborghini.

continua a leggere sul sito di riferimento