Domenica Live: tutti i vincitori del Grande Fratello dalla prima all’ultima edizione | Video Mediaset

A Domenica Live, durante l’omaggio a Pietro Taricone, è andato in onda un servizio inerente tutti i vincitori del Grande Fratello. In una breve carrellata Barbara d’Urso ha mostrato coloro i quali hanno trionfato all’interno del reality edizione dopo edizione partendo proprio dalla prima, andata in onda nel 2000 e vinta da Cristina Plevani e arrivando all’ultima edizione del GF VIP vinta da Paola Di Benedetto. Ve li ricordate tutti i vincitori? Ecco il video Mediaset.

