Domenicali e la F.1 che verrà “Metteremo i piloti al centro”

MILANO (ITALPRESS) – “Quando mi è arrivata l’offerta da Liberty ho passato giorni intensi, diciamo così. Ma certi treni passano una volta nella vita. Dire di no sarebbe stato difficile, e quindi da un lato, come italiano, ne sono molto orgoglioso; dall’altro so che sarà una sfida bella grande. Ma conosco bene l’ambiente, e questo è un vantaggio”. Ancora pochi giorni e Stefano Domenicali, dopo oltre vent’anni in Ferrari e cinque in Lamborghini, prenderà le redini della Formula Uno: è lui l’erede designato di Chase Carey e le idee per ridisegnare il circus non mancano. “La F.1 di oggi, come piattaforma sportiva e di business mondiale,

