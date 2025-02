Domestica 13enne uccisa in Pakistan per aver ‘rubato’ dei cioccolatini

ROMA – Una coppia è stata arrestata nel nord-est del Pakistan con l’accusa di aver ucciso una 13enne che lavorava come domestica in casa e che incolpavano di aver ‘rubato’ dei cioccolatini. A riportare la notizia è la Bbc. La ragazza, Iqra, è morta in ospedale per ferite multiple. Dalle prime indagini, sembra che Iqra sia stata torturata e ci sarebbero anche prove di abusi frequenti.

GUADAGNAVA 28 DOLLARI AL MESE

“Quando è morta mi sono sentito completamente distrutto dentro”, ha raccontato alla Bbc il padre, il contadino 45enne Sana Ullah. Era stato proprio lui a mandarla a lavorare all’età di 8 anni perché sommerso dai debiti. Nella casa dove è stata uccisa guadagnava 28 dollari al mese.

Insieme ai due datori di lavoro, Rashid Shafiq e sua moglie Sana, è stato arrestato anche un insegnante di Corano che lavorava per la famiglia. Era stato quest’ultimo a portare Iqra in ospedale, dicendo ai medici di essere il padre e poi andare via.

#JUSTICEFORIQRA

Sui social è diventato virale l’hashtag #JusticeforIqra. Gli utenti chiedono che venga riaperto il dibattito sul lavoro minorile e sui maltrattamenti delle collaboratrici domestiche. Le leggi che regolamentano il lavoro minorile variano da regione a regione. Nella provincia del Punjab è vietato far lavorare minori di 15 anni. Ora il padre di Iqra vuole giustizia e afferma di voler vedere “puniti i responsabili della morte di mia figlia”.

“Nonostante l’indignazione pubblica che solitamente suscitano casi di questo tipo- scrive Bbc- solitamente vengono risolti in via stragiudiziale ed è raro che i sospettati vengano perseguiti con successo”.

