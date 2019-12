Don Giuliano Gallone torna a All together now 2 per la semifinale e canta “Occidentali’s karma“. Il prete, che aveva già omaggiato Eros Ramazzotti, ha rimesso piede in trasmissione sfidando l’ex volto di Amici Nicola Gargaglia. Il sacerdote non è andato in finale, ma, in compenso, i giudici del Muro (e i telespettatori) si sono beccati una benedizione generale. Il video da Mediaset Play con la sua esibizione.

