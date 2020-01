Don Matteo 12 stasera, anticipazioni quarta puntata su Rai1 | 30 gennaio 2020

Quarta puntata di Don Matteo 12, la serie campione di ascolti di Rai1 con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. Settimana dopo settimana, la fiction si conferma uno degli appuntamenti imperdibili per il pubblico italiano. Ecco le anticipazioni della quarta puntata in onda, giovedì 30 gennaio 2020 in prima serata su Rai1.

Don Matteo 12 cast:

Giovedì 30 ottobre 2020 alle ore 21.25 va in onda la quarta puntata di Don Matteo 12, la fiction campione d’ascolti di Raiuno. I primi tre episodi hanno rispettivamente registrato un vero e proprio record di ascolti: 6.126.000 telespettatori e uno share del 26,75% per la terza puntata, 6.152.000 spettatori e uno share del 26.7% per il secondo appuntamento e il boom di 7,005 milioni di telespettatori e uno share del 30,06% per la prima. Un successo straordinario che, seppur sia andato scemando, ha ugualmente registrato degli ascolti davvero importanti.

Le avventure di Don Matteo, interpretato magistralmente da Terence Hill, non si fermeranno qui visto che circolano le prime indiscrezioni su una possibile tredicesima stagione. Intanto per i telespettatori è arrivato il momento di godersi il quarto episodi con protagonisti Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Gianneffa, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi.

Don Matteo 12, anticipazioni quarta puntata

La quarta di “Don Matteo 12” si intitola “Onora il padre e la madre”. Ecco la sinossi del quarto imperdibile appuntamento in onda in prima serata su Rai1:

Un uomo misterioso si presenta in canonica: è Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze, i due cominciano a legare sempre di più, anche se Don Matteo crede che l’uomo nasconda qualcosa. Ines si affeziona sempre più al PM, che è diventato il suo tutore legale, mentre Anna, che fatica a trovare un equilibrio con Marco, offre a Sergio una seconda possibilità: riparare il suo amato Maggiotino…

Don Matteo 12 streaming: dove rivedere gli episodi

Per chi si fosse perso le precedenti puntate di Don Matteo 12, ricordiamo che è possibile rivedere in streaming ed in replay OnDemand le repliche sia tramite RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, che tramite la App gratuita di SuperGuida Tv disponibile per smartphone, iPad e Smart Tv.

L’appuntamento con Don Matteo 12 è da giovedì 9 gennaio 2020 in prima serata su Rai1.

