“Perché questa Italia piace e vince così tanto? Perché ha entusiasmo, e si vede che è un gruppo che sta bene insieme. Però poi serve la qualità e Mancini ha convinto la squadra a sfruttarla”. Parola di Roberto Donadoni, ex ct azzurro, intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”. “Grande concorrenza nei club può significare poca continuità, la Nazionale sa diventare una valvola di sfogo – un altro dei segreti degli azzurri secondo il tecnico bergamasco – E l’entusiasmo è una spinta che conta quanto quella dei risultati: ti dà carica mentale, vitalità. E’ come quando hai un feeling particolare con un allenatore: dai qualcosa in più per qualcun altro,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Donadoni esalta la Nazionale “Piace perchè ha entusiasmo” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento