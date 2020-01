Donadoni rivela: “Contatti col Milan in passato. Ho avuto due proposte dalla Serie A”

​L’ex allenatore del ​Milan, Roberto Donadoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.com. Ecco le sue parole: Come è nata la sua decisione di accettare l’offerta dello Shenzen? “Alla fine del campionato ho parlato con il presidente, l’obiettivo comune è quello di risalire subito. Il 7 gennaio mi incontrerò con il nuovo General Manager, mister Ding, e faremo un programma per risalire in fretta. Parleremo di mercato e di obiettivi, cercando di far combaciare le idee…. continua a leggere sul sito di riferimento