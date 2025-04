Donald Trump attacca Zelensky sulla sua posizione sulla Crimea: “È dannosa per i negoziati di pace con la Russia”

ROMA – In attesa del suo arrivo in Italia per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato mattina, Donald Trump attacca a distanza Volodymyr Zelensky, anche lui tra i presenti alle esequie. Sul suo profilo Truth, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’omologo ucraino per le sue posizioni sulla Crimea. “Si vanta in prima pagina sul Wall Street Journal affermando che l’Ucraina non riconoscerà legalmente l’occupazione della Crimea. Non c’è nulla di cui parlare”. Secondo Trump, che parla di “dichiarazione incendiarie, questa ‘uscita’ è “molto dannosa per i negoziati di pace con la Russia, considerando che la Crimea è stata persa anni fa sotto la presidenza di Barack Hussein Obama”.

Trump spiega che “nessuno sta chiedendo a Zelensky di riconoscere la Crimea come territorio russo”, e si chiede perché non abbiano “combattuto per essa undici anni fa, quando è stata consegnata alla Russia senza che venisse sparato un colpo”. Dopo aver ricordato che la regione ospita basi navali strategiche della Marina Russa, aggiunge che la posizione ucraina “rende difficile porre fine a questa guerra” e insiste che Zelensky “non ha nulla di cui vantarsi”.

Poi sottolinea che “la situazione per l’Ucraina è drammatica, può avere la pace o può combattere per altri tre anni prima di perdere l’intero Paese”. Trump aggiunge che ha “molto a cuore da salvare”: “In media, cinquemila soldati russi e ucraini ogni settimana muoiono senza motivo”. E “la dichiarazione fatta oggi da Zelensky non farà altro che prolungare il ‘campo di morte’ e nessuno lo vuole”.

Trump assicura, inoltre, che “siamo molto vicini a un accordo, ma l’uomo che non ‘ha più carte da giocare’ ora dovrebbe, finalmente, farlo accadere”. E conclude: “Non vedo l’ora di poter aiutare l’Ucraina e la Russia a uscire da questo completo e totale disastro che non sarebbe mai iniziato se io fossi stato presidente”.

CONTINUANO GLI ATTACCHI RUSSI

Intanto, questa mattina un drone russo ha colpito un autobus a Marganec, nella regione di Dnipropetrovsk, provocando la morte di almeno nove persone e il ferimento di una trentina, alcune in condizioni gravi. Gli attacchi sono ripresi dopo la tregua di 30 ore imposta durante le festività pasquale. Zelensky, su X, ha ribadito l’esigenza che il cessate il fuoco diventi permanente. “Ciò che serve è una reale disponibilità da parte della Russia a impegnarsi in questo dialogo. Non ci sono e non ci saranno impasse da parte ucraina”, ha scritto il presidente.

Rescue operations are currently underway in Kharkiv following a Russian drone strike. A cynical strike. Fires broke out in several districts of the city. Earlier today Zaporizhzhia was also brutally struck with aerial bombs. Ordinary residential buildings were damaged.… pic.twitter.com/bMrAUzeEKb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2025

