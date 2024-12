Donald Trump ha ribadito di volere la Groenlandia

Secondo lui è una necessità di sicurezza nazionale

Roma, 23 dic. (askanews) – Il presidente eletto degli Stati uniti Donald Trump ha definito “una necessità assoluta” per gli Stati uniti controllare la Groenlandia, commentando la sua decisione di nominare un nuovo ambasciatore americano in Danimarca.

La Groenlandia è stata colonia della Danimarca fino al 1953. Fa ancora parte del regno, ma nel 2009 ha ottenuto l’autonomia con la possibilità di autogovernarsi e prendere decisioni indipendenti in materia di politica interna.

“Per ragioni di sicurezza nazionale e libertà in tutto il mondo, gli Stati uniti d’America ritengono che il possesso e il controllo della Groenlandia siano una necessità assoluta” ha dichiarato Trump su Truth Social.

Il politico ha aggiunto che il suo candidato per il ruolo di ambasciatore in Danimarca, l’ex ambasciatore statunitense in Svezia e imprenditore Ken Howery, “farà un lavoro straordinario nel rappresentare gli interessi degli Stati uniti”.

Nel 2019, diversi media hanno rivelato l’interesse di Trump per l’acquisto della Groenlandia. Lo stesso Trump aveva successivamente confermato ai giornalisti di essere interessato alla questione “strategicamente”. Tuttavia, la Groenlandia ha dichiarato che l’isola non è in vendita, e la Danimarca ha espresso la speranza che Trump stesse scherzando, definendo l’idea stessa di vendita assurda.