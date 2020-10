AGI – Il presidente Usa, Donald Trump, continua a migliorare e, se continua così, potrebbe addirittura uscire domani e tornare a lavorare alla Casa Bianca. Tuttavia gli è stato dato uno steroide, il dexamethasone (un cortisteroide che l’Oms consiglia solo nei “casi gravi” di Covid-19) perché -hanno spiegato i medici- venerdì e sabato ha avuto due cali, seppur temporanei, nei livelli di ossigeno nel sangue.

“Sul coronavirus sono andato alla vera scuola e ho imparato la lezione” ha detto in un nuovo video prima di sorprendere i suoi sostenitori accampati fuori dal Walter Reed, uscendo in auto per salutarli.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Donald Trump potrebbe essere dimesso oggi. “Sul coronavirus ho imparato la lezione” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento