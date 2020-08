Doncic trascina i Mavs, anche Utah trova il pareggio

Luka Doncic trascina i Mavericks al pareggio nella serie contro i Clippers e anche Utah trova l’1-1 contro Denver. A Est, invece, dopo Toronto anche Boston si porta avanti 2-0 battendo ancora Philadelphia. Questi i risultati della notte italiana in Nba, caratterizzata dall’ennesima ottima prestazione dello sloveno di Dallas, decisivo nella vittoria per 127-114 sui Clippers nonostante il problema dei falli che lo tiene a lungo in panchina nel secondo tempo: per Doncic alla fine sono 28 punti in 28 minuti, con 8 rimbalzi e 7 assist, in una prestazione comunque di alto livello collettivo per i Mavericks, spinti anche da Kristaps Porzingis (23 punti e 7 rimbalzi) e dalla panchina nel momento del bisogno (16 punti per Burke,

