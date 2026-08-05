donna-accoltella-4-uomini-a-covent-garden-a-londra:-arrestata

Caso isolato, la 47enne avrebbe dei problemi di salute mentale

Londra, 5 ago. (askanews) – Una donna è stata arrestata dopo aver ferito quattro uomini a Covent Garden, quartiere vivace e super turistico nel cuore di Londra. La Metropolitan Police di Londra ha dichiarato che si tratta di un caso isolato: la donna, 47 anni, è stata arrestata con l’accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. L’episodio, secondo gli inquirenti, sarebbe legato a problemi di salute mentale della donna, mentre la polizia ha recuperato un paio di forbici.Le vittime – 34, 39, 42 e 52 anni – sono state trovate con ferite da arma da taglio. Sono stati portati in ospedale, dove due di loro rimangono ricoverati con ferite che non sembrano mettere a rischio la vita né comportare conseguenze permanenti. Le altre due vittime sono state nel frattempo dimesse, aggiunge un comunicato della polizia.Un elisoccorso è atterrato nella vicina Trafalgar Square, ma i feriti sono poi stati trasportati in ospedale in ambulanza.