martedì, 4 Novembre , 25

Truppe internazionali a Gaza? Ecco chi può partecipare secondo il gen. Cuzzelli

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno fatto circolare...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 novembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Crollo Torre dei Conti, la figlia dell’operaio morto: “Grazie Italia per averlo accolto”

(Adnkronos) - "Mio papà Octav Stroici era una...

Champions, oggi Juventus-Sporting Lisbona – Il match in diretta

(Adnkronos) - La Juve torna in campo in...
donna-accoltellata-a-milano,-legale-di-lanni:-“movente?-legato-a-insoddisfazione-lavorativa”
Donna accoltellata a Milano, legale di Lanni: “Movente? Legato a insoddisfazione lavorativa”

Donna accoltellata a Milano, legale di Lanni: “Movente? Legato a insoddisfazione lavorativa”

DALL'ITALIA E DAL MONDODonna accoltellata a Milano, legale di Lanni: "Movente? Legato a insoddisfazione lavorativa"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Assolutamente lucido, cosciente di quello che ha fatto e disposto a collaborare”. Così l’avvocata Beatrice Lizzio, legale di Vincenzo Lanni, il 59enne fermato ieri per l’aggressione di
una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano
, descrive all’Adnkronos il suo assistito, incontrato ieri prima dell’interrogatorio del pm Maria Cristina Ria.  

Dopo essere stato rintracciato in un hotel di via Vitruvio dai carabinieri e portato in caserma, dove ha incontrato il difensore d’ufficio, Lanni ha chiesto notizie sulle condizioni di salute della dirigente di Finlombarda vittima dell’accoltellamento e “si è augurato che si riprenda”, riferisce il legale, spiegando che il 59enne “è dispiaciuto per quello che ha fatto. Era assolutamente cosciente e sa quello che lo aspetterà dal punto di vista poi giuridico”. 

Per quanto riguarda il movente, “è legato all’insoddisfazione lavorativa” di Lanni, che – racconta il legale – prima del 2015, quando venne arrestato per due aggressioni analoghe a quella di ieri, “lavorava nel settore finanziario”. Quindi il fatto di “non essere riuscito ad avere successo” lo ha spinto ad andare in piazza Gae Aulenti, dove ha sede Unicredit e colpire una persona scelta a caso.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.