Donna di 73 anni trovata morta a Pianura, è la mamma del TikToker De Caprio

NAPOLI – Ha 73 anni la donna trovata morta nel suo appartamento nel quartiere napoletano di Pianura, in via Vicinale Sant’Aniello. Sul posto agenti della Squadra Mobile della questura di Napoli e del commissariato di Pianura. Indagini in corso. Non si esclude alcuna pista.

La vittima, Rosa Gigante, è la madre di Donato De Caprio, salumiere napoletano e food influencer con milioni di followers su TikTok noto per la frase diventata tormentone “con mollica o senza”. La sua attività di gastronomia in via Pignasecca, nel centro storico di Napoli, è quotidianamente affollatata da cittadini e turisti. A trovare il cadavere della donna, che presenterebbe segni di percosse, sarebbero stati dei suoi familiari.

