Donna picchiata a morte in casa ad Ancona, è stato trovato il marito: è gravemente ferito

Donna picchiata a morte in casa ad Ancona, è stato trovato il marito: è gravemente ferito

Donna picchiata a morte in casa ad Ancona, è stato trovato il marito: è gravemente ferito
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – È stato trovato Nazif Muslija, il marito di Sadjide Muslija, la donna di 49 anni trovata morta ieri a Monte Roberto, località Pianello. L’uomo era irreperibile sin dal momento della scoperta del corpo esanime della donna. 

Dalle serrate ricerche estese ad ampio raggio dai militari dell’Arma, è stato trovato riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia del territorio di Matelica (Macerata). Sono intervenuti anche i sanitari del 118. La sua autovettura, una Smart bianca, è stata rinvenuta abbandonata nei pressi del luogo di ritrovamento dell’uomo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. 

In base a quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto, Sadjide Muslija
sarebbe stata picchiata a morte dal marito, connazionale e operaio di un’azienda locale, che ieri mattina non si è presentato al lavoro. L’uomo, che quanto apprenso l’Adnkronos era stato arrestato lo scorso 12 aprile per maltrattamenti e sottoposto anche alla custodia in carcere, era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione. I militari sono sulle tracce dell’uomo. 

