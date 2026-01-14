mercoledì, 14 Gennaio , 26

Donna scomparsa ad Anguillara, motovedette e subacquei scandagliano lago di Bracciano

Redazione-web
(Adnkronos) – Continuano le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia, l’8 gennaio scorso. I carabinieri sono al lavoro, secondo quanto apprende l’Adnkronos, con una motovedetta e i subacquei per scandagliare il fondale nei pressi del molo del lago Bracciano. 

Sono in corso inoltre le verifiche sui tabulati del cellulare della donna, sparito, insieme a bancomat e documenti. Gli accertamenti puntano a ricostruire gli ultimi movimenti e contatti I carabinieri, che conducono le indagini su delega della procura di Civitavecchia, hanno già sequestrato il telefonino del marito, indagato per omicidio. 

 

Impiegata nell’ufficio postale all’interno dell’aeroporto di Fiumicino, Federisca è comparsa l’ultima volta nelle immagini di una telecamera di videosorveglianza che, alle 23 di giovedì 8 gennaio, la vede entrare nella sua abitazione e mai più uscire. La macchina è parcheggiata a poca distanza, inutilizzata. E allora sono gli spostamenti del marito Claudio ad essere sotto la lente degli investigatori. La denuncia di scomparsa presentata, solo nel pomeriggio, ai carabinieri. E monitorati gli eventuali movimenti dalla sua azienda, che opera nel settore del movimento terra, lavori edili e scavi, a un impianto che si occupa di trattamento e recupero dei rifiuti inerti da lui frequentato per lavoro.  

Intanto, questa mattina, l’associazione Penelope, presente il presidente nazionale, l’avvocato Nicodemo Gentile, farà un briefing con i familiari della donna per capire quali sono i pezzi mancanti nella vicenda ed eventualmente individuare nuovi elementi utili alle indagini.  

 

