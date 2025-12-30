martedì, 30 Dicembre , 25

Donna trovata morta in cortile a Milano, non è ancora stata identificata

(Adnkronos) – Si continua a lavorare a tutto campo per cercare di dare un nome alla donna trovata morta lunedì nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, stanno cercando di ricostruire attimo per attimo che cosa sia successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi.  

Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere presenti nell’area e nelle zone circostanti il luogo del ritrovamento. 

Il corpo della ragazza, di età apparente di 25-30 anni, è stato trovato nella mattinata di ieri dal custode del condominio.Il cadavere era riverso a terra e aveva alcune ecchimosi sul collo, oltre ad un ematoma vicino l’occhio. Indosso, aveva una tuta da casa, ma non gli indumenti intimi.  

L’autorità giudiziaria, intanto, ha disposto l’autopsia per risalire alla causa del decesso, ma la data in cui l’esame verrà effettivamente eseguita non è ancora stata resa nota. 

