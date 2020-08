Donna uccisa in casa mentre la figlia di 10 anni faceva lezione su Zoom

AGI – Una bambina di 10 anni era davanti al computer in collegamento per la sua prima lezione online, con la maestra e sei compagni, quando sua madre è stata uccisa in casa a colpi di pistola. La sparatoria è avvenuta ieri in una abitazione a Indiantown, Florida.

La maestra, che aveva organizzato la lezione online a causa dell’emergenza pandemia, ha assistito tutto in diretta attraverso Zoom. Ha sentito urla, parolacce – ha raccontato la polizia – e ha capito che era in corso una lite furibonda.

L’insegnante ha silenziato il collegamento con la bambina, in modo che gli altri non potessero sentire,

