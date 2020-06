Una donna di 64 anni, Luciana Torri, è stata uccisa a coltellate la sera del 10 giugno a Bora, frazione di Mercato Saraceno, nel Cesenate.

Il figlio di 31 anni, Federico Verdoni, con problemi di natura psicologica, è stato fermato dai carabinieri. Secondo quanto appreso, il giovane sarebbe rientrato a casa e avrebbe aggredito la madre con un coltello da cucina per poi denudarsi e scappare per le vie del paese urlando frasi sconnesse. Per la donna i soccorsi sono stati inutili.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Donna uccisa nel Cesenate, fermato il figlio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento