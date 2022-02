Donna ucraina in fuga dalla guerra partorisce a Cosenza dopo tre giorni di viaggio

REGGIO CALABRIA – Una donna ucraina, proveniente dalla città di Leopoli, ricoverata all’ospedale Annunziata di Cosenza, ha dato alla luce un bambino. La neomamma, in fuga per la guerra, ha affrontato un lungo viaggio in macchina, con partenza il 24 febbraio, durato 3 giorni per arrivare in Calabria. Giunta all’ospedale cosentino ha dato alla luce, con parto naturale, il suo terzo figlio che al momento della nascita pesava 3 chili e 600 grammi. Sia la mamma che il neonato godono di ottima salute. Sono ancora in ospedale, dove si è attivata la macchina della solidarietà.

