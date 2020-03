Donnarumma: “Di Lorenzo grande professionista. Virus? Situazione tragica”

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, ha parlato in esclusiva in un’intervista rilasciata a Nicolò Schira. Il calciatore ha parlato di Coronavirus e Giovanni Di Lorenzo. Di seguito le sue parole.

Donnarumma: “Di Lorenzo ha raggiunto grandi traguardi”

E’ una situazione molto complessa. Sono chiuso in casa da tempo, l’aspetto positivo è che posso passare del tempo con la mia famiglia. Qui la situazione è critica, il Nord Italia e Brescia sono in una situazione tragica. Mando un forte abbraccio a tutte le persone in difficoltà in questo momento e che stanno combattendo contro il virus. Di Lorenzo? E’ un grande professionista. Ha fatto tanta gavetta, ma ora ha raggiunto traguardi molto importanti. Merita di essere al Napoli e ora gioca anche in Nazionale. E’ un grande amico e sono molto felice per lui.

