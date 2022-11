Donne: convegno Modavi su “Cultura che sconfigge la violenza”

Domani al Ministero della Cultura

Roma, 24 nov. (askanews) – “La Cultura che sconfigge la violenza” è il titolo del convegno promosso dal MODAVI, Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano con il Patrocinio del Ministero della Cultura che si terrà venerdì 25 novembre 2022, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle ore 14,00 presso la Sala Spadolini di Via del Collegio Romano, 27 a Roma. Saluti istituzionali del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano Introdurrà i lavori Mario Pozzi Presidente Nazionale del MODAVI. Prevista la partecipazione di: Patrizia Mirigliani imprenditrice e patron di Miss Italia; Valeria Valente, Senatrice del Partito Democratico; Alice Buonguerrieri deputata di Fratelli d’Italia; Maria Cristina Pisani Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani. L’incontro sarà moderato da Cinzia Pellegrino, esperta di politiche antiviolenza. “La violenza contro le donne è una vera e propria violazione dei diritti umani”. E’ quanto dichiara Mario Pozzi, Presidente Nazionale del MODAVI. “Il MODAVI – continua – si impegna costantemente per promuovere i diritti delle donne e l’empowerment femminile, per tutelare e supportare le vittime di violenza e per realizzare attività educative destinate ai bambini e ai giovani al fine di promuovere il rispetto reciproco e favorire il contrasto alle discriminazioni e alle forme di violenza. Quest’anno – conclude – abbiamo deciso di legare il tema della lotta alla violenza di genere a quello della cultura, poiché riteniamo che si debbano combattere pregiudizi e schemi culturali, promuovendo l’esempio di donne che hanno saputo fare della libertà e dell’autodeterminazione, sia sul piano personale che professionale, uno dei capisaldi del proprio successo. Vogliamo lanciare una sfida culturale e sociale”.

continua a leggere sul sito di riferimento