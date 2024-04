Donne del Vino: il 9 maggio a Monza evento per Unione Italiana Ciechi

Alla Villa Reale “Degustazione a occhi chiusi” guidata e con concerto

Milano, 28 apr. (askanews) – L’Associazione Le Donne del Vino di Lombardia, con il contributo di Regione Lombardia, lancia la terza edizione della “Degustazione a occhi chiusi”, con la collaborazione dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (Onav) e Reggia di Monza. Il 9 maggio alle 18 alla Villa Reale di Monza, il sommelier Luca Boccoli degusterà con i partecipanti sei vini selezionati insieme con la delegata Camilla Guiggi, e offerti dalle socie produttrici lombarde.

Durante la degustazione gli ospiti bendati saranno guidati e accompagnati dalla voce di Luca Boccoli e da un sottofondo musicale suonato dal vivo da Giusy Ammendola al pianoforte, Mariangela Franco al violino e alla viola, e dal tenore Pierfranco Manzi. I vini saranno accompagnati da stuzzichini preparati per ciascun vino dalla socia Silvia Cannizzaro di “Pan Caffè da Ponto” di Cogliate (Monza). Chiuderà la giornata un brindisi finale nell’Atrio degli Staffieri della Reggia.

Per dirla con le parole di Pia Donata Berlucchi, promotrice e organizzatrice dell’evento, oltre che sponsor con la sua azienda Freccianera dei Fratelli Berlucchi, “chi non vede con i soliti occhi… vede con la mente, che usa come una carezza verso le cose e le persone, con l’anima, che assapora i profumi teneri e dolci di ciò che lo circonda, con il cuore, che si apre al mondo intero, ai fiori, alle stelle, agli uomini con la speranza di essere capito. Questa è la grande, dolcissima superiorità dei nostri amici non vedenti”.

Come per le altre edizioni, la partecipazione è aperta a tutti gli amanti del vino al costo di 60 euro a persona. Il ricavato sarà devoluto a Unione Italiana Ciechi Onlus che si prende cura di centinaia di allievi non vedenti e ipovedenti nelle scuole della Lombardia e del Piemonte.