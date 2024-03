donne-e-famiglia,-l’irlanda-vota-per-modernizzare-la-costituzione

Doppio quesito per riscrivere alcune definizioni del 1937

Roma, 8 mar. (askanews) – Nella Giornata internazionale della donna, in Irlanda si svolge un doppio referendum teso a modernizzare i riferimenti presenti nella Costituzione del Paese, scritta nel 1937, riguardanti la creazione di una famiglia e gli obblighi a casa delle donne. Tutti i principali partiti politici si sono espressi per un doppio “sì” nell’urna.Nelle immagini il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, che vota nel seggio a Dublino, mentre l’esito del voto è atteso sabato 9 marzo.Il primo quesito chiede ai cittadini di estendere la definizione di famiglia, includendo, oltre quella fondata sul matrimonio, quella basata su “relazioni durature”, come coppie di fatto e i loro bambini.Il secondo quesito intende modificare il linguaggio vetusto sul ruolo “delle donne a casa”, con una frase che riconosca la cura fornita reciprocamente dai membri della famiglia.I 5,3 milioni di elettori della “cattolicissima” Irlanda hanno scelto di mettere fine ai limiti costituzionali per le coppie dello stesso sesso nel 2015 e quelli sull’aborto soltanto nel 2018.