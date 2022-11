Donne e motori, solo gioie in Lamborghini

BOLOGNA- Retribuzioni praticamente allineate tra uomini e donne, un’organizzazione orientata alla flessibilità e alla tutela della genitorialità. Lamborghini è la prima azienda certificata Idem nel settore automotive, che la riconosce ufficialmente come realtà attenta alle tematiche di gender equality. Idem è un progetto avviato nel 2020 dalla Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia e da JobPricing, che ha portato lo sviluppo di una metrica specifica in grado di rappresentare il livello effettivo di gender equality delle aziende.

“EQUITA’ E INCLUSIONE” AL CENTRO DELLE POLITICGE AZIENDALI

“Per generare un vero cambiamento all’interno delle organizzazioni è necessario fissare obiettivi misurabili e pensare ad azioni di miglioramento concrete. La certificazione è per noi un’evidenza importante dello stato dell’arte nella nostra Azienda, una ‘controprova’ del percorso di valore che stiamo seguendo nell’ottica di una cultura sempre più incentrata sull’equità e sull’inclusione”, spiega Umberto Tossini, responsabile Risorse Umane della casa del Toro.

DIFFERENZE MARGINALI TRA UOMINI E DONNE

I ricercatori dell’Unimore hanno rilevato un Idem Index molto alto in Lamborghini, risultato dall’analisi dei vari aspetti, come la composizione di performance eccellenti in ambito “retribuzione”, dove si registra un differenziale retributivo medio uomini-donne ormai marginale e un differenziale positivo delle retribuzioni femminili rispetto a quelle del settore di riferimento. Ottime anche le performance nell’ambito “organizzazione”, grazie alle numerose politiche relative, ad esempio, agli strumenti di flessibilità e di tutela della genitorialità e quelle nell’ambito “cultura”.

