“donne-smart-nel-wine-and-food”:-in-sicilia-si-selezionano-90-candidate

Disoccupate o inoccupate per 5 corsi formativi gratuiti

Milano, 30 giu. (askanews) – Al via il reclutamento di novanta candidate donne residenti in Sicilia, disoccupate o inoccupate, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, che saranno selezionate per i cinque corsi formativi gratuiti del progetto “Donne Smart nel Wine and Food”. I corsi, che sono online, sono “Food digital marketing”, “User experience design”, “Big data analyst”, “E-commerce nel wine and food” e “Wine digital marketing”.

Si tratta di un progetto tutto siciliano, ideato e promosso da Cru Vision (brand della società cooperativa Aproca di Palermo), selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, con l’obiettivo di formare gratuitamente professionalità specializzate nel settore enogastronomico, fornendo le “hard e soft skills necessarie per la realizzazione professionale e creando nuove possibilità di inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro”.

“La modalità online vuole essere un valore aggiunto al percorso formativo perché favorisce la conciliazione tra famiglia e formazione” spiegano le promotrici, parlando di un “percorso che punta alle competenze digitali applicate al settore enogastronomico, vuole promuovere l’empowerment femminile e ridurre il gender gap nel mondo del lavoro, favorendo l’incontro con diverse realtà aziendali siciliane attraverso visite didattiche, role modelling, coaching, colloqui con aziende finalizzati al placement”.

“Quello dell’enogastronomia è un settore che ha subito un’evoluzione importante e una rivoluzione digitale, facendo emergere nuove figure sempre più specializzate che richiedono competenze e professionalità specifiche nel campo digitale per essere sempre più competitivi nel mercato” ha spiegato la presidente di Aproca, Veronica Laguardia, aggiungendo che “il nostro obiettivo è arginare il gap tra le competenze richieste dalle aziende e quelle reali, favorendo l’occupabilità delle candidate”. “Un divario accentuato dalla difficoltà di trovare lavoro o reinserirsi per i troppi ostacoli che le donne devono affrontare nel conciliare famiglia e carriera” ha proseguito Laguardia, conclude “in questo scenario, il settore enogastronomico è tra uno dei pochi settori che traina l’economia siciliana e che offre delle opportunità per affermarsi nel mercato del lavoro”.