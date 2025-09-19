venerdì, 19 Settembre , 25
Donzelli: Ilaria Salis terrorista? Orban è stato eletto dal popolo

Sue idee opposte alle mie, ma in democrazia tutti possono esprimersi

Roma, 19 set. (askanews) -“Orban è stato eletto dal suo popolo e rappresenta il suo popolo. Ilaria Salis porta avanti delle idee molto diverse dalle mie, non le condivido, io sono contrario a chi difende l’occupazione delle case, sono contrario alle opinioni della Salis, ma in democrazia anche le opinioni molto diverse dalle mie devono avere massima possibilità di potersi esprimere”: lo ha dichiarato il coordinatore di FDI, Francesco Donzelli, a margine della festa Gioventù nazionale all’Eur a Roma, dopo la decisione dell’Ungheria di avviare un processo per classificare la costellazione di estrema sinistra Antifa in Ungheria come organizzazione terroristica, seguendo l’esempiodegli Stati Uniti, e in merito agli attacchi del governo di Orban all’eurodeputata di Avs Ilaria Salis.”Queste feste sono la prova: ci confrontiamo con chiunque, in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto”, ha sottolineato dalla festa Gioventù Nazionale.

